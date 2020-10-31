В Самаре начнут переливать донорскую плазму для лечения коронавируса

В Самаре тоже будут заготавливать антиковидную плазму

В Самарской области врачи готовы приступить к переливания донорской плазмы с антителами к COVID-19 больным в состоянии средней тяжести. Об этом в ходе эфира в инстаграме рассказал министр здравоохранения Армен Бенян. Это важнейший шаг: во многих регионах страны, а том числе и в Москве, этот метод широко используется. Например, переливание работает в Волгограде, Башкортостане, и Санкт-Петербурге.

Как объяснил Армен Бенян, сейчас обсуждаются тонкости этого метода лечения. Плазму нужно заготавливать, хранить, должен быть отвечающий за это оператор. А вот проводить саму процедуру врачи уже умеют. Ожидается, что плазма с антителами поможет тем, у кого болезнь протекает нелегко, выработать свой способ сопротивления коварному вирусу.

Министр пригласил всех граждан, которые переболели коронавирусом, стать донорами. Это касается здоровых, работоспособных людей с пропиской Самарской области. Действуют те же ограничения, что и для обычной сдачи крови в качестве донора. Армен Бенян уточнил, что как только все решения будут приняты, будет развёрнута информационная кампания, чтобы пригласить доноров, ведь чтобы переливать нуждающимся в лечение кровь, она должна быть.