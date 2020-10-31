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В Самаре могут повысить стоимость проезда, но разрешить бесплатную пересадку

Речь идет об изменении тарифов по транспортной карте
Евгения ВАСИНАЕвгения ВАСИНА
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Как вам такие предложения?

Как вам такие предложения?

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне на секции Градостроительного совета при губернаторе Самарской области обсудили развитие Самарско-Тольяттинской агломерации, в частности речь шла о транспортной схеме. Во время обсуждения свои наработки представили специалисты «РосдорНИИ». Проведя анализ пассажира потока, они пришли к выводу, что рациональней было бы немного изменить тарифы на проезд по транспортным картам и ввести дополнительные функции.

Специалисты «РосдорНИИ» предложили увеличить стоимость проезда по транспортной карте с 29 рублей, которые есть сейчас, до 32 рублей. Но при этом организовать для пассажиров возможность бесплатной пересадки в течение 90 минут.

По данным специалистов, общее количество поездок в Самаре на общественном транспорте в октябре 2019 года составило 13,9 млн. В среднем по каждому билету в месяц совершается 36 поездок. Общее количество пересадок составляет от 1,9 до 3,6 млн в зависимости от рассматриваемого интервала (30, 60 и 90 минут).

Изменить предлагают также стоимость самих транспортных карт. Так, транспортная карта без ограничений может стать дешевле на 300 рублей. Вместо 1800 рублей будет стоить 1500 рублей. Уровнять предлагают и стоимость транспортных карт для студентов и школьников. Сейчас в Самаре проездные для школьников стоит 600 рублей, а для студентов - 800 рублей. Специалисты «РосдорНИИ» предлагают сделать один вид транспортных карт для учащихся стоимостью 600 рублей.

- Целесообразно стимулирование пассажиров к использованию проездных билетов длительного срока действия для повышения привлекательности использования общественного транспорта, - отметили в «РосдорНИИ».

Также, специалистов «РосдорНИИ» предлагают отменить ограничение в 90 поездок по льготным проездным, сделав их безлимитными.

По коммерческому транспорту тоже поступали предложения. Перевозчикам могут запретить менять стоимость проезда без согласования.

Пока все эти предложения остаются на уровне обсуждения.