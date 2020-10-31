У ТЦ «Апельсин» в Самаре перенесли остановки общественного транспорта

Будьте внимательны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре скорректировали схему движения общественного транспорта в районе ТЦ «Апельсин». Теперь автобусы № 61 и 89 в направлении «из города» будут поворачивать на ул. Солнечная вдоль домов № 188–198 по Ново-Садовой. Транспорт будет останавливаться у дома № 188 по ул. Ново-Садовая. В обратном направлении схема движения не меняется. Об этом рассказали представители «Самара Авто Газ».

Изменения пришлось внести из-за введения одностороннего движения на улице XXII Партсъезда на участке от ул. Солнечной до ул. Ново-Садовой. Схему движения обновили 29 октября. Теперь транспортные потоки, двигающиеся по этому участку, разделены. Это сделано для того, чтобы увеличить пропускную способность перекрестка у ТЦ «Апельсин».