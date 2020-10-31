Самарцы смогут стать донорами плазмы с антителами к COVID

Самарцы тоже смогут сдать плазму

В Самаре наконец начнут лечить больных коронавирусом с помощью донорской плазмы с анителами. Об этом рассказал министр здравоохранения Армен Бенян в эфире в инстаграме. Стоит отметить, что переливание донорской плазмы с антителами уже используется во многих регионах страны. КП-Волгоград уже писала о том, как активно сдают плазму волгоградцы, которые надеются, что спасут чью-то жизнь.

- Эта методика уже апробирована в ряде регионов страны и мира. Это не единственный метод лечения, он включен в состав комплексной терапии и точкой приложения являются пациенты со средней степенью тяжести, - отметил Армен Бенян

По его словам, понадобится около недели для того, чтобы понять, кто может быть донором: переболевший человек, с каким именно титром антител. И после этого появится информация о том, как можно будет сдать кровь на получение донорской плазмы с антителами.

- Мы приглашаем всех стать донорами, это благородная миссия, немыслимый вклад в здоровье человечества. Мы приглашаем лиц без хронических заболеваний, работоспособного возраста. В ближайшее время дадим вам необходимую информацию, - отметил министр.

На сайте kp.ru уже опубликована подробная инструкция и ответы на все вопросы.