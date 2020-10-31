Житель Новокуйбышевска ограбил магазин, как в голливудском фильме

Мужчина взял то, что ему было нужно Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Новокуйбышевске будут судить мужчину, который этим летом ограбил магазин, расположенный на улице Карбышева. По версии следствия, он ночью вынес из торговой точки алкогольные напитки и сигареты. Сумму ущерба составила более четырех с половиной тысяч рублей.

На месте кражи работала следственно-оперативная группа. Они собрали улики и изъяли видео с камеры наблюдения. Сейчас следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью «Кража». Камеры зафиксировали, как мужчина, подняв с земли камень, разбил им стекло витрины, примерно так, как это часто делают персонажи голливудских фильмов. Затем мужчина проник в магазин и взял то, что ему было нужно: дорогостоящие спиртные напитки и блок сигарет. Затем он просто ушел.

- В ходе изучения изъятых видеоматериалов, сотрудники полиции узнали в злоумышленнике ранее неоднократно судимого за имущественные преступления местного жителя. 32-летнего мужчину по месту жительства задержали сотрудники уголовного розыска. В ходе опроса он признался в хищении и рассказал, что часть похищенного он употребил, а часть смог продать, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

На днях уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Новокуйбышевский суд для рассмотрения по существу.