В Самарской области Фестиваль «Золотая Маска» представит спектакль московского театра МТЮЗ «Скрипка Ротшильда»

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14 ноября в Новокуйбышевске Фестиваль «Золотая Маска» покажет жителям Самарской области спектакль «Скрипка Ротшильда» московского театра МТЮЗ.

Коварный COVID-19 внес свои коррективы и в программу Российского национального театрального фестиваля «Золотая маска», его пришлось приостановить. Возобновление региональных программ стало возможно не так давно. Это особенно важно для региональных театральных коллективов. Этой осенью региональные проекты «Золотой Маски» состоялись в Воронеже, Казани, Петрозаводске, Костомукше, Череповце, впервые прошли в городах Амурской области. Запланированы фестивали в Санкт-Петербурге, Смоленске, Костроме и Твери.

В Новокуйбышевск «Золотая Маска» приезжает во второй раз. Первый проект состоялся в 2018 году. Тогда кроме спектаклей была разработана насыщенная образовательная программа и круглый стол, посвященный театрам малых городов.

На этот раз фестивальный спектакль снова покажут на сцене театра-студии «Грань». Сам театр трижды становился номинантом Российской Национальной театральной Премии и дважды – лауреатом «Золотой Маски», неоднократно участвовал во внеконкурсных программах Фестиваля.

А этот год для театра юбилейный. В этом году театру-студии - 50 лет, и показ спектакля московского театра МТЮЗ «Скрипка Ротшильда» приурочен к этому юбилею. Легендарная постановка выдающегося режиссера Камы Гинкаса – обладатель двух Премий «Золотая Маска», главные роли в ней исполняют народные артисты Валерий Баринов и Игорь Ясулович.