Самарцев удивила пестрая птичка, шагающая по городскому газону

Фото группы "Новости Самары - Самара life" (life_samara/vk.com) Фото: СОЦСЕТИ

Жительница Самары Алена обратила внимание на маленькую, юркую пташку, что копалась в городском газоне. Яркое оперение сразу привлекло внимание девушки: цвет туловища рыжевато-коричневый, перья «на плечах» — ярко-голубые с узкими черными полосками.

- Это что за птица? – поинтересовалась девушка у подписчиков одного из городских сообществ.

По внешнему виду эту пташку действительно можно принять за «залетную», но самарцы быстро угадали в размазанных снимках обычную сойку.

- Это Сойка - обычный вид, для нашего региона это совершенно обычная птица, - прокомментировал журналистам «КП-Самара» Александр Кузовенко, главный зоотехник Самарского зоопарка.

Сойка весьма распространённая птица почти по всей Европе, в Северной Африке, Малой Азии, на Кавказе, в Крыму, в Северном Иране, южной части Сибири, на Сахалине, в Корее, Китае и Японии. В гнездовой период эта птица скрытна, в остальное время хорошо заметна. Вероятно, поэтому эта обычная птичка привлекла столько внимания.