Стало известно, где и как заразились COVID-19 еще 173 человек, выявленных на 31 октября 2020 года

Берегите себя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным оперативного штаба Самарской области на 31 октября стало известно еще о 173 случаях заражения новой коронавирусной инфекцией. В том числе, 46 человек выявлены в Самаре, 21 - в Тольятти, 13 -.Новокуйбышевске, 10 - Пестравском районе. По семь новых пациентов в Кинельском и Похвистневском районах. Еще по шесть случаев в Кинель-Черкасском районе и Сызрани.

В Большеглушицком районе и городе Кинель – пять новых пациентов. По четыре новых заразившихся в Жигулевске, Октябрьске, Чапаевске, Кошкинском и Шигонском районах. В Отрадном, Похвистнево, Сергиевском, Богатовском, Камышлинском, Приволжском, Хворостянском и Ставропольском районах по три новых случая. В Сызрансокм районе – два и в Нефтегорском – один заболевший.

- 23 человека выявлено активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими. Так нашли 6 заразившихся в Самаре, 9 – в Пестравском районе, 3 - Тольятти и по одному человеку в Кинеле, Сызрани, Богатовском, Приволжском и Хворостянском районах, - рассказали в региональном оперштабе. – Еще 127 человек были выявлены при обследовании с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, 23 человека выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Итого, по данным на 31 октября в регионе зафиксировано 15968 случаев коронавируса.