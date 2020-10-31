В Самарской области за сутки умерли еще пять заразившихся коронавирусом

Число заболевших растет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Самарской области умерли еще пять человека, заразившиеся коронавирусом. Об этом говорится в сообщении регионального оперштаба в субботу, 31 октября.

К сожалению, вирус не смогли побелить мужчина 58 лет, женщина 77 лет и женщина 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также женщина 65 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы и женщина 64 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой системы.

По данным на 31 октября, всего с начала пандемии от коронавируса в Самарской области скончались 278 человек. Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 8,71, что ниже, чем по стране - 19,17. Коэффициент летальности в области - 1,74 , в стране - 1,73.

Как отмечают медики, 84% пациентов выздоровели. В нарастающим итоге это 13467 человек, в том числе 174 выписаны из стационаров Самара, Тольятти, Сызрани, Волжского района, Похвистнево, Кинеля, Кинель-Черкасс, Безенчука и Новокуйбышевска накануне. Еще 26 человек завершили амбулаторное лечение в Самаре, Тольятти, Октябрьске, Новокуйбышевске и Волжском районе.

За сутки в области проведено 9998 исследований на КВИ за сутки – 9998, нарастающим итогом это 937982.