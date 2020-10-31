Автомобиля каршеринга разбит: появились фотографии и видео с места ночного ДТП на проспекте Кирова

Фото группы ДТП Самара (vk.com/dtp_sam) Фото: СОЦСЕТИ

Серьезное ДТП произошло в Самаре в ночь с пятницы на субботу, 31 октября. На кольце улицы Сатала-Загора и проспекта Кирова «Делимобиль» столкнулся с троллейбусом. Иномарка каршеринга получила серьезные повреждения. У нее разбита вся передняя часть.

По словам очевидцев, ДТП произошло примерно в 21 час. Свидетели также предположили, что водитель нанятого автомобиля и пассажир были пьяны.

На месте аварии работали сотрудник МЧС России по Самарской области и медики.

- Считай, машину купил, - прокомментировали самарцы фотографии аварии в социальных сетях. - Зная эту компанию, в договоре прописано. Грубое нарушение договора влечет за собой полную выплату за авто, вне зависимости, какой тариф.

Действительно ли воитель был пьян, как произошло столкновение с троллейбусом, сейчас выясняют правоохранители.