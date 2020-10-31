В Тольятти военнослужащий Росгвардии скрутил вора и удерживал до приезда подмоги

Фото пресс-службы Росгвардии

Руководством центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии рассматривается вопрос о поощрении одного из своих военнослужащих. Старшина курса старший прапорщик Ильнур Яхин в свой выходной догнал и задержал вора.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, Ильнур Яхин был в супермаркете на Гидротехнической улице и увидел, как молодой человек, по внешнему виду находившийся в нетрезвом состоянии, вышел из магазина с неоплаченным товаром. Мало того, нарушитель еще и применил физическую силу к продавцам, которые хотели его остановить. Старший прапорщик не растерялся. Он последовал за злоумышленником, задержал его и удерживал до прибытия работников частной охранной организации, которые передали тольяттинца сотрудникам органов внутренних дел.

- Я,как и любой военнослужащий или сотрудник Росгвардии, всегда готов оказать помощь тем, кому она нужна – вне зависимости от того, выходной это день или служебное время, - прокомментировал ситуацию сам Ильнур Яхин.