В Тольятти полицейские нашли «резиновую» квартиру

Здесь должны были жить пять иностранцев Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Житель Тольятти хотел заработать на иностранцах, а попал на страницы уголовного дела. Участковые уполномоченные полиции ОП №21 Управления МВД России по городу Тольятти во время профилактических мероприятий выявили факт фиктивной регистрации иностранцев.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, 54 житель Тольятти зарегистрировал в своей квартире в доме на улице Ворошилова в Автозаводском районе пятерых иностранцев. Разумеется, мужчина даже не думал, предоставлять им жилплощадь, а просто планировал заработать. Кстати, мужчина предупреждали, что это наращение, но он все же решился нарушить миграционное законодательство.

В полиции пояснили, что ранее подозреваемый к уголовной ответственности не привлекался, сейчас официально нигде не работает, а во время допроса честно рассказал, что данную услугу он оказывал за денежное вознаграждение.

Сейчас отделом дознания ОП № 21 Управления МВД России по городу Тольятти в отношении подозреваемого возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до трех лет.