300 летчиков армейской авиации для Вооруженных Сил России и 5 государств получили заветные дипломы в Сызрани

Фото ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

В субботу, 31 октября, в Сызранском филиале Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» состоялся юбилейный - 50 - торжественный выпуск. Более 300 летчиков армейской авиации для Вооруженных Сил России и 5 государств получили свои дипломы. Сызранский филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил - единственное высшее военное учебное заведение России, которое готовит офицеров для управления вертолетами.

Торжество прошло на плацу учебного заведения. Первыми дипломы и офицерские погоны получили 23 выпускникам из России и 3 выпускникам иностранного факультета из Казахстана, которые окончили вуз с отличием. Красные дипломы вручил начальник филиала полковник Александр Асанов. Всего диплом о соответствующем образовании получили около 290 лейтенантов из России, а также более 20 представителей Казахстана, Таджикистана, Абхазии, Мозамбика и Монголии.

Завершилась торжественная часть прощанием со Знаменем и передачей выпускниками «Ключей от неба» первокурсникам.