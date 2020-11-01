Пламя полыхало на площади в 150 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В интернете появилось видео крупного пожара на улице Пионерской в Самаре. Там ночью с субботы на воскресенье, с 31 октября на 1 ноября 2020, полыхал жилой дом. Видео опубликовано в паблике «Новости Самары - Самара life».

Напомним, огонь вспыхнул после полуночи. Постепенно пламя охватило 150 квадратных метров. Тушили пожар 90 человек на 32 машинах, в том числе 61 сотрудник ГУ МЧС России по Самарской области. Локализовать возгорание удалось в 1:10.

К счастью, обошлось без жертв. Сейчас специалисты выясняют причину пожара.