Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Ночной пожар оставил без крыши над головой известных самарских актеров Владимира Сапрыкина и Владу Филиппову

Коллеги артистов просят помочь пострадавшим
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)
Пожар бушевал в доме на улице Пионерской.

Пожар бушевал в доме на улице Пионерской.

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В Самаре ночной пожар оставил без крыши над головой двух артистов – Владимира Сапрыкина и Владу Филиппову. Пламя вспыхнуло в районе полуночи в ночь с субботы на воскресенье, с 31 октября на 1 ноября, в доме на улице Пионерской. Огонь охватил 150 квадратных метров, а тушили его 90 человек на 23 машинах. К сожалению, пожар был такой сильный, что здание серьезно пострадало. Коллеги артистов объявили сбор средств для пострадавших.

- Дорогие наши зрители, в наш дом пришла беда. У наших коллег, замечательных артистов Владимира Сапрыкина и Влады Филипповой сегодня ночью сгорел дом. Мы крайне редко обращаемся к вам с подобными просьбами, но, понимая что сейчас непростое время для всех, мы просим вас поддержать любимых артистов, - говорится в сообщении самарского театра драмы.

Номер карты Владимира Сапрыкина, куда можно переводить деньги - 2202 2020 7283 1567 (Владимир Василевич С.).

Владимир Сапрыкин – заслуженный артист Самарской области. В его репертуаре роли в спектаклях «Алые паруса», «Дон Жуан», «Детектор лжи», Панночка» «Побег из Шоушенка» и т.д.

Влада Филиппова также работает в Самарском академическом театре драмы. Она известна по ролям в пьесах «Три сестры», «Касатка», «Роковая ошибка», «Дон Жуан», «Человек из Ламанчи», «Звуки музыки» и многих других.