В Самаре иномарка сбила 10-летнего ребенка

Авария произошла неподалеку от пешеходного перехода. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре на улице Ставропольской иномарка сбила 10-летнего ребенка. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, 30-летний водитель ехал на автомобиле "Субару" по ул. Ставропольская. В месте, где нет пешеходного перехода, на дорогу выбежала 10-летняя девочка. Водитель не успел среагировать и сбил ее. В результате пострадавшего с травмами доставили в больницу, но затем 10-летнего пешехода перевели лечиться домой.

Как сообщают в полиции, неподалеку от места случившегося находился нерегулируемый пешеходный переход.