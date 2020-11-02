В Самаре в столкновении трех автомобилей пострадал один человек

"Калина" не пропустила "Газель" и врезалась в "Киа". Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре в промышленном районе в воскресенье произошло ДТП с участием трех автомобилей. Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, в воскресенье, 1 ноября, 31-летний водитель на "Ладе Калине" на улице Тополей выезжал с прилегающей территории и врезался в грузовую "Газель", которая следовала по главной дороге. От удара "Калину" отбросило на встречную полосу, где она врезалась в припаркованный внедорожник "Киа Соренто", в салоне которого в момент удара никого не было.

В результате аварии пострадал водитель "Лады Калины", с травмами он был госпитализирован с места происшествия.