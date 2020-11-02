В Самарской области мужчина словил пулю, уехав искать заблудившуюся корову

О пациенте с огнестрельным ранением врачи сообщили в полицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

30 октября в Елховском районе произошла запутанная и непонятная криминальная история. В результате ЧП в Елховскую ЦРБ около половины восьмого вечера попали два мужчины, у одного из них диагностировано огнестрельное ранение.

Медики о пациентах сообщили в полицию, после чего в ЦРБ выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что вся эта история началась с заблудившейся коровы.

Когда скотина в положенное время не вернулась с выгула домой, Руслан К. со своим другом Василом Ш. уехали в поля искать пропажу. В районе пруда, расположенного около села Сухие Аврали, дорогу "Ниве", в которой ехали друзья, преградил автомобиль ВАЗ-21099. За рулем сидела женщина, в салоне, кроме нее, были еще 3 мужчины. Двое из них вышли из салона. У одного в руках было ружье, у второго – топор. Они попытались разбить стекло "Нивы", поэтому Руслан ударил по газам, и друзья бросились наутек. Один из нападавших выстрелил им вслед. Пуля попала в Васила, точнее зацепила голову в районе виска.

Из-за чего произошел конфликт, в настоящее время разбираются полицейские. Оба пострадавших госпитализированы. Личности оппонентов установлены, «мистером Х» остается лишь один участник «разборок», сидевший в тот вечер в салоне ВАЗ-21099. Ружье изъято, уголовное дело пока не возбуждено.