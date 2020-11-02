Около Южного города под Самарой Infiniti столкнулась с трактором и "десяткой"

Из-за аварии около Южного города образовался крупный затор

В Самарской области около Южного города в понедельник, 2 ноября, произошло ДТП с участием двух автомобилей и трактора. Об этом "КП-Самара" сообщили добровольные пожарные службы спасения.

Как рассказал водитель трактора, в него на большой скорости врезался кроссовер Infiniti, который ехал в попутном направлении. После удара иномарку отбросило на автомобиль ВАЗ-2110.

В результате аварии пострадало два человека. Водитель Infiniti получил травму головы и множественные ушибы, водитель трактора - травмы головы и живота.

Первыми на месте ДТП оказались спасатели Центра пожарного добровольчества Самарской области. Добровольные пожарные создали в скопившемся потоке машин коридор для спецтранспорта и скорой помощи, но многие водители следовали за спецмашинами, чем фактически препятствовали их движению.

Один из водителей автобуса решил высадить пассажиров на месте ДТП и пересадить их в другой транспорт. Для этого пассажирам нужно было перелезть через разделительные ограждения и выйти на встречную полосу, где шел плотный встречный поток машин. Спасатели потребовали вернуть людей обратно в автобус.