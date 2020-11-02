Два человека попали 31 октября в больницы Самарской области с укушенными ранами

Одного из пострадавших госпитализировали в больницу имени Пирогова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

31 октября в Самарской области, по крайней мере, два человека попали в больницу с укушенными ранами.

В первом случае в больницу имени Пирогова доставили 75-летнего мужчину. Обе руки у него были в укусах и синяках. Травмы были настолько серьезными, что его госпитализировали. По предварительным данным, на мужчину напала его жена. Что стало причиной конфликта и почему женщина решила кусаться, пока не ясно.

Второй случай зафиксирован в Челно-Вершинском районе, там пострадал 8-летний мальчик. Врачи поставили диагноз "укушенная рана правого предплечья" и сообщили о маленьком пациенте в полицию. Пострадал ли ребенок от укуса человека или животного, пока доподлинно не известно.

Интересно, что в этот день, 31 октября, в мире отмечают иностранный праздник под названием Хеллоуин, или ночь накануне Дня всех святых, народ наряжается в ведьм, призраков, зомби и прочую нечисть. Правда, ранее случаев членовредительства, а тем более госпитализации людей с укусами, не отмечалось. По крайней мере, о них не сообщалось.