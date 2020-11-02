В самарской мэрии посчитали, сколько будет стоить платная парковка

Стоимость часа парковки на разных улицах составит от 45 до 65 рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре подготовлен проект постановления о методике расчета стоимости платной парковки в городе. Об этом говорится в сообщении администрации Самары.

По данным мэрии, стоимость места на платной парковке будет варьироваться в зависимости от его востребованности. Так, от улицы Комсомольской до Пионерской коэффициент будет 1, а на участках улицы Куйбышева от Красноармейской до Шостаковича и от Красноармейской до Льва Толстого коэффициент будет 1,4.

На тариф будут также влиять день недели, время суток. Таким образом, стоимость часа парковки на разных улицах составит от 45 до 65 рублей.