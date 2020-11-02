В Самаре трое неизвестных в медицинских масках ограбили курьера Delivery Club

курьер привез заказ по указанному ему адресу, но на него напали на входе в подъезд Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 ноября около четырех часов утра на курьера Delivery Club напали в подъезде жилого дома на ул.Гагарина.

- Я привез заказ, зашел в подъезд, внутри, прямо в тамбуре, стояли трое парней в медицинских масках, - рассказывал позже 19-летний парень полиции. – Они пообещали, что либо здесь и сейчас изобьют меня так, что мама родная не узнает, либо я отдам им все, что у меня есть.

По данным собственного источника корреспондента «КП-Самара» в правоохранительных органах, добычей неизвестных стали три пиццы, восемь тысяч рублей наличными и терминал бесконтактной оплаты, принадлежащий фирме-работодателю курьера. Получив все, что хотели, преступники сбежали, а пострадавший позвонил в полицию.

Парень рассказал, что произошло, но честно признался: сможет ли опознать нападавших - большой вопрос, их лица скрывали медицинские маски.

Уголовное дело в полиции уже возбудили по ч.2 ст.161 УК РФ «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору», подозреваемых по нему пока нет, расследование ведет отдел полиции №3.