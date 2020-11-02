В Самаре одобрили строительство высотных домов в Октябрьском районе

Заявка поддержана участниками публичных слушаний

В Самаре по итогам публичных слушаний рекомендовано разрешить строительство высотных домов в Октябрьском районе в границах Московского шоссе и улиц Мичурина и Луначарского. Соответствующее заключение опубликовано на сайте городской администрации.

- Поступило 3 мнения в поддержку в письменном виде. Заявка поддержана участниками публичных слушаний. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, - говорится в документации.

Как отмечается, речь идет о многоэтажной жилой застройки на участке площадью 204 730,0134 кв.м с высотой зданий в 250 метров.