В Самаре на улице Тухачевского появились новая остановка и светофор

Остановка появилась около дома под номером 80

В Самаре на улице Тухачевского появилась новая остановка, а также установлен светофор. Об этом говорится в сообщении городского департамента транспорта.

Остановка появилась около дома под номером 80 на участке дороги между улицами Дачной и Партизанской. Она предназначена для пассажиров восьми автобусных маршрутов (под номерами 21м, 53, 56, 99, 205, 226, 266, 295) и четырех трамвайных (под номерами 1, 4, 16, 23).

Как отмечают в дептрансе, раньше там была только одна остановка для пассажиров трамваев в одном направлении. Кроме того, на этом участке появился пешеходный переход со светофором - раньше для перехода улицы нужно было идти до Партизанской. Тем не менее, пешеходам стоит быть внимательнее, поскольку еще не все водители привыкли к появившемуся там светофору.