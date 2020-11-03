Почта России ускорит доставку товаров из "Детского мира"

С открытием нового центра 80% всех онлайн-заказов будут доставляться покупателям уже на следующий день Фото: Вячеслав СОРОКИН

В Казани будет создан распределительный центр сети магазинов "Детский мир" на базе логистического центра Почты России.

Центр площадью 8 тыс. кв. метров начнет работу во втором квартале 2021 года. Почта России предоставит "Детскому миру" полный цикл обработки интернет-заказов - от хранения и комплектации до передачи в доставку. Там будут комплектоваться онлайн-заказы, сделанные в регионах ПФО, в том числе жителями Самарской области.

Ожидается, что с открытием нового центра 80% всех онлайн-заказов будут доставляться покупателям уже на следующий день. "В радиусе 1200 км от Казани проживает 80% населения России, а это значит, что отсюда можно доставить им товары в течение одних-двух суток", – отмечает заместитель генерального директора по электронной коммерции АО "Почта России" Алексей Скатин.