За сутки в регионе нашли 183 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре за прошедшие сутки выявили 95 новых заразившихся коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе.

Всего в регионе нашли 183 новых заболевших, их общее число с начала пандемии достигло 16 514 человек. Помимо Самары больше всего заразившихся выявили в Тольятти, где 33 новых случая, и в Новокуйбышевске, где 18.

Чаще всего коронавирус выявляют у пациентов с внебольничной пневмонией и ОРВИ, таких 140 человек. Из круга контактных 24 заболевших, 19 выявили при профосмотре.

Выздоровели более 14 тыс. человек, причем, только за прошедшие сутки по выздоровлению выписали 421 человека.

Еще семь человек умерли. Среди них 78-летняя женщина с онкологией, а также мужчины в возрасте 55-ти и 79-ти лет, а также женщины, двум из которых было 57 лет, остальным - 79 и 88 лет, помимо коронавируса страдавшие различными заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Всего с начала пандемии умерли 285 человек.