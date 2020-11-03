В Самаре у троих парней нашли почти 1,5 кг героина

Часть наркотиков парни уже успели разложить по закладкам. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре полицейские нашли у троих парней почти 1,5 кг героина, который они планировали сбыть через "закладки". Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

Двоих парней задержали около дома на проспекте Карла Маркса и нашли у них 46 свертков с героином массой свыше 120 грамм. Как выяснилось, часть наркотика они уже успели разложить по "закладкам".

По месту жительства одного из парней полицейские задержали третьего подозреваемого, а также изъяли в квартире электронные весы, пакеты и контейнеры, а также не расфасованный героин. Всего у парней изъяли 1,4 кг героина.

Подозреваемые заключены под стражу, возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают канал поставки наркотиков и причастность парней к другим аналогичным преступлениям. Им грозит до 20 лет лишения свободы.