В Самарской области беременных сотрудниц отправят на удаленку

В Самаре беременным женщинам предложили не рисковать здоровьем

В Самарской области рекомендовали отправить на удаленную работу всех беременных сотрудниц. Такое решение принято на заседании оперативного штаба региона 3 ноября 2020 года. Инициаторами его стали сами будущие мамы, которые переживают и боятся заразиться коронавирусом в автобусе по дороге на работу, в офисе. С подобной просьбой они обращались к губернатору Дмитрию Азарову в инстаграме и он решил вынести вопрос на обсуждение с коллегами.

Сейчас вопрос защиты беременных женщин проработают в минздраве, а пока что удаленный режим для этой категории работник рекомендован. И от ответственных работодателей ждут взвешенных решений.

Это не означает увольнения или временного отпуска для таких сотрудников: работодатели должны предусмотреть возможность трудиться дистанционно в тех случаях, когда это возможно.