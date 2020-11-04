В Самаре требуют реконструировать дом с часами и запретить его снос

Жители Самары хотят восстановить уникальный дом

Жители Самары разместили петицию с требованием сохранить и отреставрировать так называемый дом с часами – дом купца Кожевникова постройки конца XIX века.

Строение находится на улице Коммунистической, авторы петиции утверждают, что до 2025 года жильцы дома будут расселены, а затем его снесут. При этом статуса охраняемого объекта он не имеет.

Считается, что вырезанные на фасаде здания часы купец Кожевников распорядился установить в память о своей дочери, которая умерла от чахотки. Стрелки указывают время ее смерти. Окна в комнате ребенка забиты досками.

Авторы петиции требуют провести историко-культурную экспертизу, запретить снос здания и провести его реставрацию за счет областного бюджета или частных пожертвований.