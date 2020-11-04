В Самарской области водитель «Дэу Матиз» отправился в больницу после столкновения с МАЗом

В аварии пострадал 78-летний водитель "Матиза"

В Борском районе Самарской области малолитражка «Дэу Матиз» столкнулась с грузовиком МАЗ. Об этом говорится в сообщении полиции региона.

В селе Богатое водитель на грузовике при встречном разъезде на узкой дороге врезался в малолитражку «Дэу Матиз». По данным полиции, оба водителя при этом не соблюдали достаточный боковой интервал, проехав слишком близко друг к другу на сложном участке.

В результате аварии пострадал 78-летний водитель «Матиза», которого доставили в ближайшую больницу. По факту случившего полицейские проводят проверку.