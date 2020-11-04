В Самарской области легковушка улетела в кювет, двое пострадали

Машина вылетела в кювет, двое пострадали. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Похвистневском районе Самарской области в понедельник, 3 ноября, произошло ДТП, в котором пострадали два человека, говорится в сообщении полиции региона.

Автомобиль ВАЗ-2112 примерно в 10 вечера вылетел в кювет. За рулем был 38-летний водитель, который, по версии полицейских, не справился с управлением. Вылетев с дороги, машина перевернулась. Помимо водителя в салоне находились еще два человека – 33-летняя женщина и 31-летний мужчина. С разными травмами их отвезли в ближайшую больницу.

По факту случившегося в полиции проводят проверку.