В Самаре «Калина» столкнулась с такси при резком перестроении

Автомобили долго убирали с проезжей части

В Самаре в среду, 4 октября, произошло ДТП на Московском шоссе с участием такси, сообщили «КП-Самара» очевидцы.

На участке Московского шоссе от Коммунистической до Киевской «Лада Калина», со слов очевидцев, резко перестроилась и врезалась в такси. Дорога оказалась усыпана пластиковыми деталями и мелкими обломками, автомобили около часа убирали с проезжей части. Остальным водителям пришлось объезжать разбитые машины.

О пострадавших на настоящий момент не сообщается, подробности случившегося выясняются.