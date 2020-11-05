Названы маршруты транспорта, которых больше не будет на улицах Самары

Некоторые маршруты на улицах больше не появятся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре с улиц исчезнут некоторые маршруты общественного транспорта. Постановлением под подписью мера города Елены Лапушкиной из реестра муниципальных маршрутов исключены несколько из них.

О неделании работать на этих маршрутах заявили сами перевозчики, которые посчитали их экономически невыгодными. Речь идет о трамваях №6 и №17 (они ходили до Самара Арены). Также это коснется автобуса №33 от стадиона Самара Арены до ТЦ Мега, №43 от стадиона до станции Кировская и автобуса №80 от площади Революции до микрорайона Волгарь.

Как говорится в обращении от перевозчиков это связано с отсутствием пассажиропотока.

Также в документе говорится, что по автобусу №81 даже не проводились торги на право осуществления перевозок. Обслуживание этого маршрута также экономически выгодным не является.

Таким образом в реестр мниципальных маршрутов внесены изменения и более эти маршруты там не содержатся.