В Самарской области "Дэу Матиз" вылетела в кювет, пострадала пассажирка

За рулем была женщина, которая получила три месяца назад. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Кинель-Черкасском районе Самарской области произошло ДТП, в котором малолитражка "Дэу Матиз" вылетела в кювет, говорится в сообщении региональной полиции.

За рулем "Матиза" была 45-летняя женщина, которая получила права всего три месяца назад. На загородной дороге она не справилась с управлением и вылетела в кювет, где автомобиль перевернулся.

В результате пострадала пассажирка, которую с травмами на скорой помощи отвезли в больницу села Пустовалово. В дальнейшем женщину отправили лечиться амбулаторно.