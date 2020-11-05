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В Самарской области "Дэу Матиз" вылетела в кювет, пострадала пассажирка

За рулем была женщина, которая получила права три месяца назад
Вячеслав СОРОКИН
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За рулем была женщина, которая получила три месяца назад. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

За рулем была женщина, которая получила три месяца назад. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Кинель-Черкасском районе Самарской области произошло ДТП, в котором малолитражка "Дэу Матиз" вылетела в кювет, говорится в сообщении региональной полиции.

За рулем "Матиза" была 45-летняя женщина, которая получила права всего три месяца назад. На загородной дороге она не справилась с управлением и вылетела в кювет, где автомобиль перевернулся.

В результате пострадала пассажирка, которую с травмами на скорой помощи отвезли в больницу села Пустовалово. В дальнейшем женщину отправили лечиться амбулаторно.

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