В Самарской области водитель на "Гранте" сбил пешехода, который шел по дороге

Водитель на "Гранте" сбил пешехода, который шел по дороге. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В поселку Сургут Сергиевского района Самарской области произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, говорится в сообщении региональной полиции.

В среду, 4 ноября, в вечернее время 55-летний водитель на "Ладе Гранте" ехал по улице Шоссейной и сбил 53-летнего пешехода, который шел в том же направлении по краю проезжей части.

С травмами пострадавшего мужчину-пешехода доставили в больницу. По факту случившегося полицейские проводят проверку.