В Самарской области неизвестный пытался изнасиловать 89-летнюю женщину

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях к правоохранителям обратился житель села Борискино-Игар, расположенного в Клявлинском районе Самарской области. Он сообщил, что 3 ноября было совершено нападение на его 89-летнюю мать.

- По словам заявителя, все произошло в доме на улице Льва Толстого. Неизвестный мужчина пытался изнасиловать пенсионерку, но той удалось отбиться, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" собственный источник.

Чуть позже в полицию обратилась и сама женщина. Она подтвердила версию сына, добавив, что случилось все в дневное время. Кто на нее напал, потерпевшая не знает. Сейчас по факту обращения силовики проводят проверку.