В Отрадном опера подозревают в нападении на бизнесмена

Сотрудники подразделения собственной безопасности уличили опера в нападении на предпринимателя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудник уголовного розыска стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору».

По данным собственных источников «КП-Самара», в основе этого дела лежит инцидент, который произошел в ночь с 30 на 31 октября в одном из кафе городка Отрадный. Компания из нескольких человек накинулась на 33-летнего Виталия Ф., парня сначала избивали внутри заведения, потом – на улице возле подъезда жилого дома. В результате он попал в больницу с травмой головы, глаза и обезображенным лицом.

Пострадавший – глава местной фирмы, которая занимается ремонтом электрического оборудования. Связан ли конфликт с его бизнесом, пока не известно.

Сейчас следствие пытается установить личности остальных участников конфликта. Первыми о причастности старшего лейтенанта полиции к нападению узнали сотрудники подразделении собственной безопасности облМВД. Материалы проверки они передали в региональный Следственный комитет, где уголовное дело возбудили 3 ноября.

Обвинение полицейскому пока не предъявлено, меру пресечения ему не избирали, в отношении него назначена служебная проверка.