В Самаре умер известный художник Николай Кулебакин

Его работы хранятся в фондах музеев и частных коллекциях

В Самаре в возрасте 75 лет скончался художник Николай Кулебакин. Он входил в Международную ассоциацию изобразительных искусств АИАП – ЮНЕСКО и Союз художников России.

Кулебакин является автором монументальных работ в интерьерах нескольких зданий Самары, в том числе в железнодорожном вокзале, отеле "Ренессанс", Куйбышевском политехническом институте. Его работы хранятся в коллекциях Курганского областного музея, Республиканского закупочного центра в Москве, а также у частных коллекционеров США, Германии, Венгрии, Израиля, Болгарии и России.

"Творчество Николая Кулебакина отличается уникальным владением композицией и цветом. Абстрактные формы на его полотнах преисполнены жизненной энергией. В своих работах средствами беспредметного искусства он выражал эмоции и преображал сиюминутность натуры в изображение бытия", - говорится в сообщении регионального минкульта.