В Самаре до конца года появится порядка 1,5 тыс. новых мест в яслях

Во дворах детских садов тоже идет благоустройство Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре до конца текущего года откроется порядка 1,5 тыс. новых мест в ясельных группах. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

Сейчас в городе идут ремонтные работы в нескольких детских садах, где и будут организованы новые места для малышей. Ведется отделка помещений, меняют окна, полы, закупаются новые игрушки, кроватки, красят стены и делают освещение. Во дворах устанавливают беседки и лавочки, обустраивают дорожки.

В ряде детских садов, по данным мэрии, есть претензии к подрядчикам, которые будут устранять выявленные недостатки за свой счет.