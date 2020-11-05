Стало известно, на что чаще всего жаловались самарцы в соцсетях

В пятерку самых актуальных для жителей тем попал старт отопительного сезона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, на что чаще всего жаловались жители Самарской области в октябре 2020 года. Число жалоб подсчитали в областном правительстве.

Как выяснилось, за минувший месяц жители региона оставили властям в соцсетях 4758 сообщений. Чаще всего самарцы жаловались на ЖКХ, в первую очередь вопросы, связанные с несвоевременным стартом отопительного сезона и проблемами подключения тепла. Было зафиксировано более 1,3 тысяч таких обращений.

Также в ТОП-5 тем жалоб в октябре вошли здравоохранение и коронавирус, социальное обслуживание, образование и благоустройство. Больше всего обращений к властям в соцсетях оставили жители Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска.

Эти жалобы были обработаны специальной автоматической системой Инцидент-менеджмент.

- Большинство из них взяты в работу, по многим вопросы уже решены, - заверили в облправительстве.