В Самаре рассказали, где установят памятник самолету МиГ-17

Ожидается, что самолет появится на новом месте в 2021 году

Памятник самолету МиГ-17 в Самаре планируют установить в районе Московского шоссе и улицы Московской. Об этом сообщается на сайте депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

Сейчас самолет находится на территории военного городка и никому не виден, кроме того, он постепенно ветшает и требует реставрации. Сейчас предлагается установить его на постамент на Московском шоссе. Предполагается, что "МиГ-17" станет логическим продолжением "дороги трудовой и боевой славы" города, которая берет начало на въезде в географический центр города и начинается памятником "Ил-2". Завершать сюжет будет музей "Самара Космическая", до которого можно доехать, свернув с Московского шоссе на улицу Луначарского.

На месте, где установят памятник, предлагается обустроить бульвар, а сам самолет установят достаточно низко, чтобы люди могли фотографироваться около него.

Ожидается, что памятник будет установлен на новом месте в середине 2021 года.