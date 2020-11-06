Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

"Это просто плевок в душу": самарский блогер объявил голодовку из-за выборов президента США

При этом он не поддерживает кандидатов, а отмечает, что ему "за Америку обидно"
Вячеслав СОРОКИН
Комментарии (1)Комментарии (1)
Самарский блогер объявил голодовку, потому что ему "за Америку обидно"

Самарский блогер объявил голодовку, потому что ему "за Америку обидно"

Самарский блогер Сергей Советкин объявил голодовку в знак протеста "против фальсификаций и надругательства над американской демократией на выборах в США", написал он на своей странице в Facebook.

Во вторник в США состоялись выборы главы государства. На пост президента страны претендуют действующий лидер нации Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден. Трамп в четверг заявил о победе, добавив, что речь идет только о "законных голосах", и обвинил демпартию США в попытках сфальсифицировать выборы.

Самарский активист объявил голодовку, отметив, что не выступает за кого-то из кандидатов и не поддерживает Трампа, а ему просто "за Америку обидно".

"Сообщаю, с сегодняшнего дня объявляю голодовку в знак протеста против фальсификаций и надругательства над американской демократией на выборах в США <...> чтобы такое и в США, причем нагло и демонстративно?! Это просто плевок в душу", - написал блогер.