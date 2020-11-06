"Это просто плевок в душу": самарский блогер объявил голодовку из-за выборов президента США

Самарский блогер объявил голодовку, потому что ему "за Америку обидно"

Самарский блогер Сергей Советкин объявил голодовку в знак протеста "против фальсификаций и надругательства над американской демократией на выборах в США", написал он на своей странице в Facebook.

Во вторник в США состоялись выборы главы государства. На пост президента страны претендуют действующий лидер нации Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден. Трамп в четверг заявил о победе, добавив, что речь идет только о "законных голосах", и обвинил демпартию США в попытках сфальсифицировать выборы.

Самарский активист объявил голодовку, отметив, что не выступает за кого-то из кандидатов и не поддерживает Трампа, а ему просто "за Америку обидно".

"Сообщаю, с сегодняшнего дня объявляю голодовку в знак протеста против фальсификаций и надругательства над американской демократией на выборах в США <...> чтобы такое и в США, причем нагло и демонстративно?! Это просто плевок в душу", - написал блогер.