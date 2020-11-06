Общее количество заразившихся в регионе превысило 17 тысяч Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области выявлено 188 новых случаев заражения коронавирусом по состоянию на 6 ноября 2020 года. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 17 078 человек. Из них вылечились более 14 тыс. человек, в том числе 299 за прошедшие сутки. Зафиксировано шесть новых летальных случаев, всего умерло 310 человек.

За сутки в стране нашли 20 582 новых заразившихся в 85 регионах. Общее количество заразившихся достигает 1,7 млн человек.