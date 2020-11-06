В Самарской области перевернулась фура с мандаринами

Мандарины рассыпались около дороги. Фото: соцсети

В Большеглушицком районе Самарской области перевернулась фура с мандаринами. Авария произошла в четверг, 5 ноября. Как сообщили "КП-Самара" в ГУ МВД России по Самарской области, водитель не справился с управлением, из-за чего грузовик перевернулся. Пострадавших при этом не было, водитель был пристегнут ремнем безопасности, благодаря чему травм не получил.

По данным соцсетей, грузовик перевозил мандарины. Они выпали из кузова и рассыпались в кювете. По одной из версий, водитель уснул за рулем.

По факту случившегося проводится проверка. В полиции призывают водителей быть внимательнее на дорогах.