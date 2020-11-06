В Самарской области сотрудника ОВД подозревают в избиении человека

Сейчас идет проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Служба собственной безопасности регионального Главка проводит проверку по факту противоправного деяния, в котором подозревают одного из сотрудников ОВД Самарской области.

Как сообщили в пресс-службе МВД России по Самарской области, 31 октября в дежурную часть ОМВД России по г. Отрадный из больницу поступило сообщение о госпитализации 33-летнего мужчины с травмами. Как и бывает в таких случаях, с пострадавшим пообщались сотрудники полиции. Выяснилось, что в ночь с 30 на 31 октября в Отрадном неизвестные избили мужчину. Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и изъяли видеозаписи с камер видеонаблюдения.

В дальнейшем было установлено, что одним из возможных участников случившегося является сотрудник ОВД Самарской области, находившийся на тот момент не при исполнении служебных обязанностей.

Сейчас врио начальника ГУ МВД России по Самарской области полковником полиции Андреем Токаревым по данному факту назначена служебная проверка. Если по итогам проверки будет доказана вина сотрудника ОВД, его уволят по отрицательным основаниям и мужчине придется отвечать перед законом, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

По материалам, собранным сотрудниками ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области, СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».