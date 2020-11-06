Специалисты показали схему канатной дороги из Самары в «Южный город»

Примерно так будет идти канаткая дорога

В Самаре во время заседания секции Градостроительного совета при губернаторе Самарской области обсудили развитие Самарско-Тольяттинской агломерации. Один из вопросов, что обсудили во время совещания – строительство канатной дороги из Самары в «Южный город».

Как отметили специалисты «РосдорНИИ», в качестве городского транспорта канатные дороги применяются при необходимости преодоления значительного перепада высот или обширных препятствий, когда сооружение эстакадной или тоннельной связи техническими затруднено или является экономически неэффективным. Такой вариант общественного транспорта есть в Лондоне и Нижнем Новгороде, где канатная дорога связывает столицу региона и город Бор.

В Самаре уже не первый год обсуждают строительство «канатки», но, кажется, именно сейчас эти планы наиболее близки к реализации.

- Среди преимуществ канатной дороги - низкая стоимость строительства и эксплуатации, незначительное изъятие земель, высокая скорость строительства, экологичность и безопасность, - рассказали специалисты «РосдорНИИ», - Но есть и недостатки. В их числе низкая интегрируемость в транспортную сеть, зависимость от погодных условий, в частности ветра, прямолинейная трассировка, низкий комфорт для пассажиров в зимний период, низкая провозная способность - 2,5-3 тыс. пассажиров в час.

В Самаре канатная дорога должна связать железнодорожный вокзал и «Южный город». Проект оценивают в 5,9 млрд. рублей.