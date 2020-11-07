В Самаре прописывают разным больным разные средства

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян рассказал, чем лечат больных коронавирусом в нашем регионе. Он рассказал, почему кому-то сразу назначают антибиотики, а кого-то оставляют лечиться дома. Министр объяснил, что азитромицин и гидроксихлорин, которые назначают сегодня большинству пациентов, оказывают противовирусное действие.

- Не всем пациентам с COVID-19 назначают одно и то же лечение. Все зависит от течения болезни и особенностей организма человека. Только для амбулаторных больных существует около 10 схем лечения, - уточнил Армен Бенян.

Он объяснил, что только 7-8% от общего числа больных нуждаются в сильных медикаментах. Чаще всего это люди с хроническими заболеваниями. Однако и за теми, кто лечится дома, ведется постоянный контроль. Получить консультацию пациент может в координационном центре амбулаторной помощи или по телефонам горячей линии 8 (800) 30-22-163 и 8 (846) 307-77-78.