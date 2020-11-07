Под Самарой 16-летний водитель устроил гонки и улетел в кювет с друзьями

Автомобиль перевернулся в кювет

В Красноярском районе поздно вечером 6 ноября случилась авария. Это произошло около 20.30 неподалеку от села Новый Буян. 16-летний водитель сидел за рудем автомобиля RAVON R2 и ехал со скоростью явно превышающей разрешенную. С ним в авто были еще двое: парень и девушка того же возраста, сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Из-за высокой скорости контролировать движение парень не мог, в итоге автомобиль вылетел с дороги, уехал в кювет и перевернулся.

Пострадали двое - сам водитель, который самостоятельно обратился в больницу, и девушка, сидевшая на переднем месте - ей понадобилась помощь врачей скорой помощи. А вот еще один пассажир - 16-летний парень - не пострадал.

Полицейским предстоит разобраться, как юноша без прав оказался за рулем, кому принадлежит машина.