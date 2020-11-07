Видео пожара в нелегальном хостеле в Самаре 7 ноября 2020: следователи разбираются в гибели 4 человек

Страшный пожар произошел утром 7 ноября 2020 года

Появилось видео пожара в нелегальном хостеле в Самаре 7 ноября 2020 года. Огонь занялся около половины девятого утра. На место сразу отправили пожарные расчеты. В ожидании их прибытия из окна надстроя над автомойкой прыгали люди. Четверо успели спастись и попали в больницу с переломами, еще четверо остались в здании и умерли в огне.

Как отметили в ГУ МЧС РФ по Самарской области, огонь возник из-за неполадок в проводке - это предварительна версия. Специалисты обнаружили на месте перекрученные провода. Огонь возник в электрическом шкафу - так сообщают пострадавшие.

Сейчас в ситуации разбираются следователи, им предстоит установить личности погибших и пострадавших, выяснить все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. Пока непонятно, как именно функционировал нелегальный хостел над автомойкой. Третий этаж деревянный и был надстроен дополнительно. По словам соседей здесь жили трудовые мигранты. С этим тоже разберутся правоохранительные органы.