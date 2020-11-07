Пожар в нелегальном хостеле в Самаре, где погибли 4 человека, потушили через 4,5 часа

В Самаре случился страшный пожар. Фото: Дмитрий Кошелев

В ГУ МЧС РФ по Самарской области объявили о полной ликвидации пожара в нелегальном хостеле в Самаре 7 ноября 2020 года. Борьба с огнем продолжалась более 4,5 часов. О пожаре узнали в 8.34. А полная ликвидация была объявлена в 12.51 .

Привлекались 137 человек, несколько десятков техники. Из огня вытащили тела четверых погибших. Еще четыре человека успели сами выпрыгнуть из окон горящего здания. По уточненной информации, пострадали пять человек.

Известно, что предварительной причиной пожара называют неисправность электропроводки, которую делали кустарным методом. На месте пожара специалисты обнаружили скрученные провода. Третий этаж был надстроен над автомойкой.. Согласно свидетельствам соседей, здесь жили трудовые мигранты. Мансарда использовалась как нелегальное общежитие. Официально здесь не было зарегистрировано ни гостиницы, ни хостела. Сейчас в подробностях ЧП разбираются следователи. Предстоит выяснить личности погибших, найти виновных в пожаре.